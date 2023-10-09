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ФСБ порушила кримінальну справу про державну зраду щодо адвоката Іллю Новікова

Адвокат Ілля Новіков

Російська Федеральна служба безпеки порушила кримінальну справу про державну зраду щодо адвоката Іллю Новікова, повідомляють російські інформагенції 9 жовтня.

«ФСБ задокументовано причетність колишнього адвоката Адвокатської палати Москви Новікова Іллі Сергійовича до здійснення державної зради у формі переходу на бік противника», – цитує агенція «Інтерфакс» повідомлення Центру громадських звʼязків ФСБ.

У відомстві стверджують, що Новіков після початку «спеціальної воєнної операції» виїхав з Росії, вступив до лав сил територіальної оборони України і «досі бере участь у їх діяльності, а саме пройшов військову підготовку, бере участь у бойових діях, веде пропагандистську роботу».

Щодо Новікова порушено кримінальну справу про державну зраду у формі переходу на бік супротивника (стаття 275 КК РФ). У Росії йому загрожує покарання до довічного позбавлення волі.

Ілля Новіков брав участь у багатьох резонансних процесах у Росії та Україні. Він представляв інтереси ФБК, «Меморіалу», української військовослужбовці Надії Савченко, режисера Олега Сенцова, колишнього президента України Петра Порошенка.

З 2021 року Новіков живе в Україні, де має статус адвоката. У Росії його позбавили адвокатського статусу.

У грудні 2022 року стало відомо, що МВС Росії оголосило Новікова у розшук. Про суть кримінальної справи проти нього не повідомлялося.

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