ФСБ порушила кримінальну справу про державну зраду щодо адвоката Іллю Новікова

Російська Федеральна служба безпеки порушила кримінальну справу про державну зраду щодо адвоката Іллю Новікова, повідомляють російські інформагенції 9 жовтня.

«ФСБ задокументовано причетність колишнього адвоката Адвокатської палати Москви Новікова Іллі Сергійовича до здійснення державної зради у формі переходу на бік противника», – цитує агенція «Інтерфакс» повідомлення Центру громадських звʼязків ФСБ.

У відомстві стверджують, що Новіков після початку «спеціальної воєнної операції» виїхав з Росії, вступив до лав сил територіальної оборони України і «досі бере участь у їх діяльності, а саме пройшов військову підготовку, бере участь у бойових діях, веде пропагандистську роботу».

Щодо Новікова порушено кримінальну справу про державну зраду у формі переходу на бік супротивника (стаття 275 КК РФ). У Росії йому загрожує покарання до довічного позбавлення волі.

Ілля Новіков брав участь у багатьох резонансних процесах у Росії та Україні. Він представляв інтереси ФБК, «Меморіалу», української військовослужбовці Надії Савченко, режисера Олега Сенцова, колишнього президента України Петра Порошенка.

З 2021 року Новіков живе в Україні, де має статус адвоката. У Росії його позбавили адвокатського статусу.

У грудні 2022 року стало відомо, що МВС Росії оголосило Новікова у розшук. Про суть кримінальної справи проти нього не повідомлялося.