Адвокат Порошенка: поданий позов до Гордона через «здачу Маріуполя»

Адвокат п’ятого президента України, народного депутата і лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка Ілля Новіков повідомив, що до суду подано позов проти журналіста Дмитра Гордона з вимогою визнати неправдивою інформацією його заяви, що стосувалися нібито «домовленості про здачу Маріуполя».

«Місяць тому Дмитро Гордон сказав у прямому ефірі «Свободи слова Савіка Шустера», що 2014 року Петро Порошенко домовився з (президентом Росії Володимиром) Путіним відвести українські війська з Маріуполя і здати місто. Коли йому нагадали, що насправді Порошенко став президентом тільки 7 червня, а Маріуполь був звільнений через тиждень після інавгурації, він не взяв свої слова назад, але заявив, що готовий з’явитися в суд», – написав Новіков у фейсбуці.

«Сьогодні в Шевченківський суд Києва подано позов про визнання висловлювань Гордона неправдивою інформацією. Звичайні в таких випадках вимоги особисто спростувати наклеп і виплатити грошову компенсацію цього разу не заявлялися. Позивач не потребує вибачення Дмитра Гордона і не вважає, що вони можуть щось змінити», – додав адвокат, оприлюднивши фотографію першої сторінки позовної заяви з печаткою про отримання її судом.

Дмитро Гордон, опублікувавши на своєму сайті повідомилення про цей позов, прокоментував його словами: «Я дуже цього чекав. Я щасливий».

У статті на сайті «Гордон» повторені його слова, сказані 7 травня в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера»: «Керівництво України здійснило злочинну оборудку з керівництвом Росії і віддало наказ українській армії покинути Маріуполь… Порошенко з Путіним домовилися, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армії було дано наказ вийти з Маріуполя».

Також у статті наведено попередній, іще травневий коментар Гордона, коли адвокати Порошенка повідомили про намір подати проти нього позов за наклеп через ці слова.

«У будь-якому разі суд із Петром Олексійовичем Порошенком стане захопливим видовищем, за яким в онлайн-режимі будуть спостерігати мільйони людей у всьому світі. Приголомшлива історія! Подарунок, кращий за який придумати важко. Петре Олексійовичу, із задоволенням з вами посуджуся. Судитися – так судитися. Тисну руку, Петре Олексійовичу, обіймаю!» – сказав тоді Дмитро Гордон.

Під час подій часів початку російської гібридної агресії на частині сходу України навесні 2014 року в Маріуполі в першій декаді травня відбувалися сутички між місцевими проросійськими і завезеними з Росії бойовиками, з одного боку, і українськими силовиками, з іншого. Окремі об’єкти і частини міста кілька разів переходили з рук у руки.

Після найгарячіших сутичок 9 травня з центру міста на його околиці були виведені сили Національної гвардії України, що підпорядкована Міністерству внутрішніх справ, – офіційно з метою «не провокувати агресію активістів», як називали себе бойовики, і «задля безпеки мирного населення». Наступними днями частини міста почали переходити під контроль бойовиків.

Операцію визволення Маріуполя здійснили 13 червня 2014 року силами тодішнього новоствореного добровольчого батальйону спецпризначення міліції «Азов» (нині «Азов» – окремий загін спецпризначення Національної гвардії України), а також інших добровольчих формувань, підрозділів Нацгвардії і МВС.

Петро Порошенко був обраний на посаду президента України на виборах 25 травня 2014 року – після того, як значну частину Маріуполя захопили бойовики, – і обійняв цю посаду 7 червня того ж року, напередодні визволення міста.