«Приголомшлива історія»: Гордон прокоментував позов Порошенка через заяву про здачу Маріуполя

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що «із задоволенням» буде судитися із колишнім президентом України та народним депутатом від «Європейської солідарності» Петром Порошенком, який збирається подати проти нього позов.

Адвокати експрезидента 12 травня заявили, що позиватимуться через слова Гордона про нібито здачу міста Маріуполь Донецької області під час бойових дій у 2014 році.

«У будь-якому разі суд із Петром Олексійовичем Порошенком стане захопливим видовищем, за яким в онлайн-режимі будуть спостерігати мільйони людей у всьому світі. Приголомшлива історія! Подарунок, кращий ніж який придумати важко. Петре Олексійовичу, із задоволенням з вами посуджуся. Судитися – так судитися. Тисну руку, Петре Олексійовичу, обіймаю!» – сказав Гордон у своєму відеозверненні.

7 травня в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» Гордон сказав: «Маріуполь урятував полк «Азов». Керівництво України зробило злочинну оборудку з керівництвом Росії і віддало наказ українській армії покинути Маріуполь... Порошенко з [президентом РФ Володимиром] Путіним домовилися, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армії віддали наказ вийти з Маріуполя».

Адвокати Порошенка назвали цю заяву наклепом. Він зазначив, що ніхто не оскаржує право Гордона критично висловлюватися про політику Порошенка, однак «йдеться про зловживання свободою слова». Наклеп, навіть якщо він супроводжується словами «я вважаю», «це моя думка», а далі йде не думка, а ствердження, не користується імунітетом».

Сторона колишнього президента збирається позиватися до Гордона з вимогою визнати неправдивим поширене твердження.