В окупованому Криму затримали адвоката, який захищає українських політвʼязнів – «Ґрати»

В окупованому Криму затримали адвоката Олексія Ладіна, який захищає українських полонених та політв'язнів, повідомляє видання «Ґрати» з посиланням на колег юриста.

Стверджується, що Ладін повертався з Ростова-на-Дону, де брав участь у судових засіданнях у справах українських військовополонених у Південному окружному військовому суді.

Адвоката затримали в Сімферополі, після цього у його будинку провели обшук. За словами юриста Лілі Гемеджі, попередньо відомо, що Ладіна звинувачують у дискредитації російської армії через повідомлення у фейсбуці, проте жодних подробиць поки що немає.

Ладін брав участь у багатьох судових процесах над кримськими татарами, звинуваченими в причетності до організації «Хізб ут-Тахрір». Після початку повномасштабного вторгнення він захищав українських військовополонених та викрадених цивільних, яких російська влада звинувачувала за кримінальними статтями.

Наразі юрист захищає в суді викраденого в окупованому Росією Мелітополі українського волонтера Ярослава Жука.