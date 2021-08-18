Обшуки в Криму: ще одного із затриманих активістів заарештували на майже два місяці

Підконтрольний Кремлю Ленінський райсуд Севастополя 18 серпня заарештував на місяць і 25 діб активіста Заура Абдуллаєва, затриманого російськими силовиками під час обшуків в Криму 17 серпня. Про це повідомив адвокат Олексій Ладін, передає громадське об’єднання «Кримська солідарність».

За його словами, Заур Абдуллаєв залишиться під вартою до 11 жовтня 2021 року.

«Суд, звичайно ж, задовольнив клопотання слідчого ФСБ і заарештував Заура на один місяць і 25 діб», – сказав адвокат після судового засідання.

Раніше російські суди в Севастополі і Сімферополі обрали запобіжні заходи трьом із п’ятьох затриманих після обшуків 17 серпня кримських татар.

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Омбудсмен України Людмила Денісова вважає «незаконним» і вимагає звільнити кримських татар, яких затримали після обшуків 17 серпня. Таку ж вимогу озвучила низка правозахисних організацій, в тому числі «КримSOS».

Адвокат Едем Семедляев 17 серпня повідомив про обшук в будинку місцевого імама Раїфа Февзієва в селі Строганівка Сімферопольського району. При цьому самого адвоката на обшук не допустили. Імаму інкримінують статтю 205.5 Кримінального кодексу Росії – «організація діяльності терористичної організації та участь в діяльності такої організації».

Активісти повідомляли також про обшуки в селі Тернівка в Балаклавському районі Севастополя у Джеббара Бекірова, в селі Холмовка Бахчисарайського району у Заура Абдуллаєва, в селі Фруктове Нахімовського району Севастополя у Рустема Мурасова, в селищі Поворотне Нахімовського району Севастополя у Рустема Таїрова.