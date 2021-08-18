До суду в Гаазі направили нові матеріали про переміщення ув’язнених із Криму – прокурор АРК

Прокуратура АРК і Севастополя спільно з Українською Гельсінською спілкою прав людини і «Регіональним центром прав людини» направили до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі нові матеріали про незаконне переміщення кримських ув’язнених із території анексованого Криму до Росії. Про це під час брифінгу в Києві 18 серпня повідомив керівник Прокуратури АРК Ігор Поночовний.

«Це повідомлення, спрямоване в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, є логічним продовженням двох попередніх інформаційних повідомлень, які надіслали в 2016 та 2017 роках на цю ж тему... У першу чергу ми кваліфікуємо подібні дії окупаційних сил за статтею 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів і звичаїв війни» та відповідно до статті 7 Римського статуту – «Злочини проти людяності». Посилаючись на ці статті в рамках розслідування, ми направили результати розслідування до Міжнародного кримінального суду», – розповів Поночовний.

За його словами, під час досудового розслідування цього кримінального провадження в цілому встановлені 464 громадян України, які відбувають покарання на території Росії.

Водночас провідний експерт громадської організації «Регіональний центр прав людини», адвокат Роман Мартиненко стверджує, що всього за роки анексії Кримського півострова там засудили 12,5 тисяч осіб і дев’ять тисяч із них перевезли в Росію.

«Це ті випадки, які ми можемо підтвердити за допомогою доказів, які були нами зібрані. Наприклад, у Криму немає жодної колонії, де покарання могли б відбувати засуджені жінки та неповнолітні особи. Для нас за цими цифрами дуже часто стоїть голос, обличчя або почерк людини, яка зверталася до нас із певною проблемою. Необхідно визначити статус цих громадян після їхнього повернення. На цей час вони соціально не захищені, тому що Україна не вважає їх засудженими та не вважає громадянами, які відбували покарання на території Росії. Я зараз не говорю про кейси, які мають політичну компоненту», – наголосив Мартиненко.

Раніше Прокуратура АРК разом з українськими правозахисниками передала до Міжнародного кримінального суду десяте інформаційне повідомлення про злочини в Криму, яке стосується діяльності журналістів на півострові після його анексії Росією.

У 2020 році направлено три інформаційних повідомлення в Офіс прокурора МКС, а в цілому, починаючи з 2016 року, направлено 10 інформаційних повідомлень.

11 грудня 2020 року Прокуратура Міжнародного кримінального суду повідомляла про завершення попереднього розслідування у справі «Ситуація в Україні» і вважає за можливе розпочати розслідування злочинів, скоєних, зокрема, в анексованому Криму.

У Прокуратурі АРК назвали «історичним» це рішення.

Міністерство закордонних справ України привітало заяву прокурора Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуди про намір розслідувати злочини на Донбасі та в Криму.

У Росії заявляли, що вважають незаконними всі рішення арбітражів за позовами, пов’язаними з анексією Криму. У Міністерстві юстиції Росії стверджували, що у «цих трибуналів відсутня юрисдикція на розгляд таких суперечок».