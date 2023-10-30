Російські ЗМІ: окупаційна влада Криму продала квартиру Олени Зеленської за 44 млн рублів

«Націоналізовану» квартиру дружини президента України Олени Зеленської в Ялті продали за 44,3 мільйона рублів (понад 471 тисячу доларів). Про це повідомляють російські медіа з посиланням на дані російської системи «Торги», повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Торги відбулися у понеділок. До них допустили двох учасників. Початкова вартість лота становила 24,6 мільйона рублів, крок аукціону становив 1,2 мільйона.

Зазначається, що учасники аукціону – фізичні особи, які проживають у Москві. У результаті Юлія Кальницька запропонувала 43 мільйони 124 тисячі рублів, а переможниця торгів Ольга Липовецька – 44 мільйони 356 тисяч.

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Пресслужба Зеленської наразі не коментувала ці дані.

16 вересня спікер російського парламенту Криму Володимир Константінов заявляв, що російська влада виставила на продаж перші «націоналізовані» об’єкти, які належать громадянам України у Криму. За його словами, на відкритих аукціонах розміщено повідомлення про продаж ще чотирьох житлових приміщень. Їх оцінюють на суму близько 27 мільйонів рублів.

Раніше Константінов заявляв, що підконтрольні Кремлю депутати проголосували за «націоналізацію», зокрема, квартири Зеленської та будівлі Меджлісу у Сімферополі. Також до переліку потрапили, поміж іншого, майно українських банків та промислових підприємств, виноробне виробництво, дитячий табір.

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Російський голова Криму Сергій Аксьонов заявляв, що в Криму грошима від продажу «майна українських бізнесменів» мають намір профінансувати війну Росії проти України.

Постійна представниця президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева заявляла, що Україна не має наміру визнавати акти, які порушують права людини чи держави. До них відносяться рішення щодо «націоналізації» чи конфіскації майна або ж встановлення спадщини.