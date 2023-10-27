Замах на Царьова є спецоперацією СБУ – ЗМІ

Замах у Криму на підозрюваного у держзраді, колишнього депутата Верховної Ради, є «спецоперацією Служби безпеки України», пишуть «Українська служба Бі-бі-сі», «Українська правда» та «Укрінформ» із посиланням на джерела в СБУ.

«Він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Царьов – абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик «русского мира», а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ», – підкреслило поінформоване джерело.

Деталі спецоперації не розголошуються. Станом на зараз повідомляється, що в Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї.

За оперативною інформацією журналістів, стан Царьова нібито «критичний» – лікарі борються за його життя.

Редакція Радіо Свобода наразі не може підтвердити ці дані.

В останні роки Олег Царьов перебував в Росії. У березні 2022 року в Україні йому повідомили про підозру через заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, а також підтримку дій держави-агресора.

У травні цього року Служба безпеки повідомила підозри колишнім народним депутатам Олегу Царьову, Дмитру Святашу та Ігорю Маркову через «сприяння Росії у веденні агресивної війни проти України». За даними слідства, Царьов співпрацював з керівництвом міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення, зокрема, «зливав» агресору інформацію про наслідки повітряних ударів по території України.

У підозрюваного у держзраді, колишнього депутата Верховної Ради Олега Царьова стріляли, він перебуває в реанімації, пишуть російські медіа з посиланням на голову руху «Ми разом із Росією», представника окупаційної влади захопленої частини Запорізької області Володимира Рогова.