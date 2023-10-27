У Росії заявляють, що у Царьова стріляли, він перебуває в реанімації

У підозрюваного у держзраді, колишнього депутата Верховної Ради Олега Царьова стріляли, він перебуває в реанімації, пишуть російські медіа з посиланням на голову руху «Ми разом із Росією», представника окупаційної влади захопленої частини Запорізької області Володимира Рогова.



«Щодо ситуації з Олегом Царьовим. Стан Олега дуже тяжкий. На даний момент він у реанімації. Жодної поножовщини не було. У Олега стріляли», – написав Рогов у телеграмі.



Також про напад на Царьова повідомило видання «Комерсант» із посиланням на джерело у правоохоронних органах.



У російських пабліках раніше повідомляли, що Царьова поранили ножем біля його будинку в Ялті. Також повідомлялося, що він міг отримати поранення внаслідок побутової сварки.

Інформацію про нібито замах на Олега Царьова підтвердили його рідні. Таке повідомлення з'явилось в його телеграм-каналі.

«Близько опівночі на території санаторію, де він мешкає, у нього двічі стріляли. На момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був непритомний, з великою крововтратою», – йдеться у повідомленні.

Редакція Радіо Свобода наразі не може підтвердити цю інформацію.

В останні роки Олег Царьов перебував в Росії. У березні 2022 року в Україні йому повідомили про підозру через заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, а також підтримку дій держави-агресора.

У травні цього року Служба безпеки повідомила підозри колишнім народним депутатам Олегу Царьову, Дмитру Святашу та Ігорю Маркову через «сприяння Росії у веденні агресивної війни проти України». За даними слідства, Царьов співпрацював з керівництвом міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення, зокрема, «зливав» агресору інформацію про наслідки повітряних ударів по території України.