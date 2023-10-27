Про стан Царьова позитивних новин немає – телеграм-канал політика

Підозрюваний в Україні у державній зраді колишній депутат Верховної Ради Олег Царьов, як і раніше, перебуває в тяжкому стані в реанімації. Про це ввечері 27 жовтня повідомив адміністратор телеграм-каналу проросійського політика.

«Про стан здоровʼя Олега позитивних новин немає», – написав він.

У повідомленні також ідеться, що російська ФСБ порушила кримінальну справу за фактом замаху на Царьова.

«У ніч на 27 жовтня 2023 року в Ялті вчинено замах на життя російського політичного діяча Царьова Олега Анатолійовича. За цим фактом ФСБ Росії порушено кримінальну справу за ст. 277 КК РФ (посягання життя державного чи громадського діяча)», – вказано в повідомленні.

Тривають невідкладні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

Редакція Радіо Свобода наразі не може підтвердити цю інформацію.

В останні роки Олег Царьов перебував в Росії. У березні 2022 року в Україні йому повідомили про підозру через заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, а також підтримку дій держави-агресора.

У травні цього року Служба безпеки повідомила підозри колишнім народним депутатам Олегу Царьову, Дмитру Святашу та Ігорю Маркову через «сприяння Росії у веденні агресивної війни проти України». За даними слідства, Царьов співпрацював з керівництвом міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення, зокрема, «зливав» агресору інформацію про наслідки повітряних ударів по території України.