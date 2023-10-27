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Про стан Царьова позитивних новин немає – телеграм-канал політика

Олег Царьов (п) разом із радником президента РФ Сергієм Глазьєвим (ц) та проросійським політиком Віктором Медведчуком, архівне фото, Дніпро, грудень 2012 року
Олег Царьов (п) разом із радником президента РФ Сергієм Глазьєвим (ц) та проросійським політиком Віктором Медведчуком, архівне фото, Дніпро, грудень 2012 року

Підозрюваний в Україні у державній зраді колишній депутат Верховної Ради Олег Царьов, як і раніше, перебуває в тяжкому стані в реанімації. Про це ввечері 27 жовтня повідомив адміністратор телеграм-каналу проросійського політика.

«Про стан здоровʼя Олега позитивних новин немає», – написав він.

У повідомленні також ідеться, що російська ФСБ порушила кримінальну справу за фактом замаху на Царьова.

«У ніч на 27 жовтня 2023 року в Ялті вчинено замах на життя російського політичного діяча Царьова Олега Анатолійовича. За цим фактом ФСБ Росії порушено кримінальну справу за ст. 277 КК РФ (посягання життя державного чи громадського діяча)», – вказано в повідомленні.

Тривають невідкладні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

Редакція Радіо Свобода наразі не може підтвердити цю інформацію.

В останні роки Олег Царьов перебував в Росії. У березні 2022 року в Україні йому повідомили про підозру через заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, а також підтримку дій держави-агресора.

У травні цього року Служба безпеки повідомила підозри колишнім народним депутатам Олегу Царьову, Дмитру Святашу та Ігорю Маркову через «сприяння Росії у веденні агресивної війни проти України». За даними слідства, Царьов співпрацював з керівництвом міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення, зокрема, «зливав» агресору інформацію про наслідки повітряних ударів по території України.

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