Після «нейтралізації «АллатРа» Данілов очікує появи нового російського проєкту в Україні

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що робота над виявленням організацій, які діють в інтересах Росії на території України, триває. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.



«Відстежування йде, і я можу сказати, що це дуже складний процес, тому що люди, прикриваючись тими чи іншими назвами, вони на власний розсуд вирішують свої питання по завданню спецорганів РФ», – сказав секретар РНБО в ефірі програми Свобода.Live.



За його словами, про діяльність псевдорелігійної організації «АллатРа» було відомо раніше.

«Можу сказати, коли під час доповіді СБУ президент запитав, чому раніше цього не зробили (нейтралізували). Як сказали – «була в розробці», – пояснив він.



Данілов також прогнозує, що найближчим часом може активізуватися ще один російський проєкт.

«Я очікую, що найближчим часом з політичного небуття з’явиться ще один російський проект – раніше він називався «Жінки за майбутнє», а тепер «Жінки за мир». Жінки, які свого часу розповідали, що треба мир, треба дружити. Звичайно, але ж не під егідою ФСБ. Нам тут самим наводити лад», – сказав секретар РНБО.

2 листопада Служба безпеки України повідомила про нейтралізацію «міжнародної злочинної організації «АллатРа» – заблоковано понад 20 осередків, які діяли на користь спецслужб РФ. За даними СБУ, «Під виглядом «місіонерства» учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію РФ та публічно просували кремлівську ідею про створення «союзу слов’янських народів» під керівництвом Москви».