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Політика

До чого готуватися взимку та як розширять мобілізацію?

  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав статтю для The Economist: війна зараз переходить на новий етап, а це може піти на користь Росії. Чи готова українська влада оголосити більші масштаби мобілізації? До чого готуватися взимку? які перспективи війни Росії проти України? як протистояти армії РФ? інтерв'ю із секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

  • Якою буде реакція на статті про Україну? Допомога і підтримка України збільшиться чи навпаки? У Держдепі США вважають, що зможуть переконати законодавців об'єднати допомогу Ізраїлю та Україні, як наполягає президент США Байден. Як врешті вирішиться питання фінансової підтримки з боку США для України? Розмова із дипломатом та включення зі США.

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