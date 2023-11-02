СБУ заявляє про нейтралізацію «антиукраїнської діяльності лідерів псевдорелігійної секти»

Служба безпеки України повідомила 2 листопада, що спільно з Національною поліцією «нейтралізувала міжнародну злочинну організацію «АллатРа».

«У результаті багатоетапної спецоперації в Києві та інших регіонах України заблоковано підривну діяльність понад 20 осередків цього угруповання, які діяли на користь спецслужб РФ. Під виглядом «місіонерства» учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію РФ та публічно просували кремлівську ідею про створення «союзу слов’янських народів» під керівництвом Москви. Фігуранти організували чітку ієрархічну структуру та власні «представництва» в кожному обласному центрі нашої держави. Ці осередки АллатРа масово закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї Кремля», – йдеться в повідомленні.

У спецслужбі вказують, що «для пошуку однодумців та поширення проросійських поглядів» організація створила ютуб-канал із майже пів мільйона користувачів, запустила мережу медіа та інтернет-ресурсів, у тому числі і в соцмережах.

«Серед іншого – вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст», – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, лідери угруповання незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку. Перебуваючи в одній із європейських країн, вони дистанційно продовжували керувати організацією в Україні.

На підставі зібраних доказів правоохоронці готують керівництву та учасникам «АллатРа» повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 436-1 (пропаганда комуністичного тоталітарного режиму);

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам, як повідомляють в СБУ, загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.