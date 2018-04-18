«РПЦ – це майже наша філія». Зізнання офіцера ФСБ Росії

Добре відомі яскраві історії перебіжчиків з радянських і російських спецслужб, багато хто чув про долю капітана КДБ Віктора Орєхова, який таємно попереджав дисидентів про арешти і обшуки, які готувалися. Але перед нами випадок винятковий: чинний офіцер ФСБ Росії звернувся до Радіо Свобода з пропозицією розповісти про те, як він стежить за інакодумцями. Наш відважний співрозмовник давно запідозрив, що працює у «злочинній організації» («системі»), але остаточно йому відкрила очі знаменита книга Ханни Арендт «Джерела тоталітаризму». Ми публікуємо першу з циклу бесід з офіцером ФСБ, в яких мова йде про те, як функціонує «система» Луб'янки.

– Чому ви пішли працювати у ФСБ і коли почали розуміти, що робите щось не так? Що саме вам відкрила книга Арендт?

Я своєю роботою зміцнюю тоталітарну таємну структуру в суспільстві

– Спочатку ейфорія була, все дико подобалося, був запал. Я довго не розумів, що і навіщо ми робимо. Якась боротьба з несистемною опозицією, єговістами, фашистами і антифашистами ... А пізніше зрозумів, що єдина мета цієї метушні – збереження влади і боротьба з інакомисленням. Коли прозріваєш, починає нудити. Книга Арендт відкрила мені, що я своєю роботою зміцнюю тоталітарну таємну структуру в суспільстві, яка є фундаментом чинного і майбутнього режиму. Можна провести паралелі між режимами Гітлера, Сталіна і Путіна. Коли в Росії не залишиться людей, які вільно мислять і при цьому відкрито виражають свою думку, тоді і почнуться справжні репресії. Припускаю, що цьому передуватиме відключення інтернету.

– Чому ви вирішили розповісти нам про свою роботу?

– Тому що вважаю, що країна котиться в «совок» в гіршому вигляді. І багато хто добросовісно помиляється, що все буде добре. Як ви думаєте, скільки зараз добровільних помічників-стукачів на патріотичній основі? Знаю, що багато хто з них їздив у Крим в 2014-2015 роках «відпочити». Хтось двічі. І ці ж особи отримували відкріпні посвідчення для голосування. Коли я слухаю молодих людей, які розповідають добровільно-ініціативно про своїх друзів, мене нудить. За якийсь пряник вони стали рабами і заражають цим своє оточення. І з ними будуть жити мої діти, і все піде по колу. Ось про що повинен задуматися кожен.

– Стукачів стає більше? Які сигнали ви зазвичай отримуєте і часто берете їх в розробку?

Збільшується це плем'я стукачів

– Збільшується це плем'я (стукачів – ред.). Сусід, дільничний, старший по будинку, на роботі, у виші тощо. Точних цифр я не знаю, але у країні, думаю, кілька мільйонів. Це віддалено схоже на мережевий маркетинг зі своїми особливостями. Наприклад, комусь створюються проблеми (в бізнесі, бандити, корупція, начальство, кримінальна відповідальність особиста чи близьких, вступ до вишу та інше), той біжить до «надійного друга», і вже той приводить його до нас, людина думає: ну це один раз і все ... для когось це благо, включається соціальний ліфт для нього і близьких, але при цьому хтось із його оточення обов'язково їде донизу. Кругова порука, такий закон збереження енергії.

Із єговістами це не працює, система ламає зуби об них

Із єговістами це не працює, система ламає зуби об них.

– Єговістами ви почали займатися недавно, після заборони, чи й раніше цікавилися? Чи зрозуміло вам, навіщо їх переслідує держава?

– Давно, задовго до заборони. Всіх їх давно порахували, особи встановлені. Офіційна версія – це тоталітарна секта екстремістів. Фактично – це люди, які в силу віри не схильні до пропаганди, не йдуть на вербування. Система бачить в них загрозу, оскільки вони організовані і незалежні, колись можуть і за владу поборотися, а керівництво у них – в США. Борються з ними тільки тому, що вони потенційно загрожують владі, а зовсім не через те, що вони відмовляються від переливання крові.

– А за священиками РПЦ не стежите?

РПЦ – це майже наша філія

– РПЦ – це майже наша філія, вони там самі з собою розбираються. Призначення на високі посади узгоджується.

– Ось ця історія – про те, як спецслужби сфабрикували, а потім «викрили» опозиційну групу «Нова велич» – правдиво описана? Часто доводиться займатися подібним фабрикуванням?

– Судячи з усього, описано правдиво, свідки обвинувачення з нашої системи. Мені особисто в такому брати участь не доводилося. А центр «Е» (Центр з протидії екстремізму) – це філія ФСБ або, правильніше сказати, один зі щупальців.

– Є серед ваших колег переконані путіністи, які щиро борються з підступами «ворогів Росії»? Чи всі – циніки, що працюють тільки заради грошей?

Цинізм і лицемірство – це про нас

– Переконаних не знаю, цинізм і лицемірство – це про нас. У разі критики Путіна всі зроблять здивовані обличчя, сприймуть як перевірку і доповідатимуть начальству.

– Легко вдається впровадити агентів в опозиційні угруповання? Можете дати пораду: як розпізнати вашу людину?

– Проблеми тільки тимчасові: підібрати потрібну кандидатуру, яка відповідає вимогам. Немає однієї ознаки, щоб виявити нашу людину. Але якщо хтось, кого ви не знаєте, має особисту інформацію про вас (хобі, знання мов, дача тощо) – це привід задуматися.

Слухаємо, дивимося, читаємо, документуємо

​– Ви прослуховуєте телефони, читаєте пошту, слідкуєте за постами і листуванням в соцмережах... Що порадите робити тим, за ким ви слідкуєте?

​– Слухаємо, дивимося, читаємо, документуємо. Техніка і можливості зараз хороші. Обмежень немає практично, що стосується території Росії. Рекомендую всім не користуватися «ВКонтакте», не реєструватися на опозиційних сайтах, використовувати Tor.

Рекомендую всім не користуватися «ВКонтакте», не реєструватися на опозиційних сайтах, використовувати Tor

​– Наскільки серйозний контроль за тим, що людина, яка потрапила в вашу розробку, робить, говорить і пише?

– Залежить від людини, що від неї потрібно. Когось просто звільнять, він і знати не буде за що і ніколи не дізнається, чи на роботу не візьмуть. А з кимось будуть працювати довго до потрібного результату.

– По всій країні репресують молодих волонтерів Навального – школярів і студентів. Які інструкції у вас є щодо них?

– Офіційна версія – попередження масових заворушень і профілактика адміністративних правопорушень. Із протестною молоддю працюємо через МВС і батьків: кримінальну відповідальність за побої в родині скасували не просто так.

– Чи змінюються установки? Скажімо, сьогодні оголошують головною метою єговістів, а завтра – «навальністів»?

Кожен відділ бореться зі своїм ворогом і перебільшує загрозу

– У системи завжди є ворог. Сьогодні один, пізніше інший або обидва одночасно. Кожен відділ бореться зі своїм ворогом і перебільшує загрозу. Обстановка завжди залишається складною, але контрольованою. Чув від колег, що під Ройзмана міцно копали, і бабусю, що вбили в 2014 році, йому спеціально відправили. Думали тільки 159-ту статтю КК зробити, а от яка удача посміхнулася.

– Така історія: співробітники ФСБ на Кубані використовують відділи поліції як «секретні в'язниці». Правда?

– Адміністративний арешт і продовження – звичайна практика. Про тортури струмом, напевно, не брешуть.

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– Ви протидієте опозиції чи виявляєте потенційно нелояльних?

– Я працюю з людьми, щодо яких надходять сигнали. Нелояльні – відкриті опозиціонери. Проблема – з виявленням потенційних. Ось скоро надійде вибірка за підсумками голосування по територіально виборчих комісіях, де були нехороші результати, і почнеться неспішна робота. Звичайно, не з кожною людиною. Головне – знайти зв'язок, якщо він є: робота, секта та інше. Не віриться? Сам би не повірив, якби не знав.

– Які у вас враження щодо потенціалу невдоволення режимом?

- По-моєму, потенціалу немає.

– Яка думка у вас про справу Скрипаля? І що говорять ваші колеги?

– Вся історія системи – це боротьба з ворогами, всередині і зовні: від Міхоельса до Литвиненка. Я думаю, що Скрипалів отруїли саме зараз, тому що закінчилися гроші, вибори майже пройшли, спровокувавши санкції, а всі біди і затягування поясів перекладуть на Захід. Нагнітання продовжиться. А колеги кажуть: «Це не ми, але так буде з кожним зрадником».

– Ви говорили про прийдешнє відключення інтернету. Це – ваша гіпотеза чи у вас на службі вважають, що це неминучість?

– Це – здогад. Ось Клименко це нещодавно озвучив, і в Китаї – свій інтернет. Я – не технічний фахівець.

– Скільки ви заробляєте? За які досягнення дають премії? Чи легко зробити кар'єру?

– На зарплату не скаржуся, хоча до Сєчіна далеко. З нуля лейтенант отримуватиме від 60 тисяч рублів, старший – від 90, начальники більше. Є надбавки за вислугу років, звання тощо. Премію ось за подібне до «Нової величі» в кінці року можуть дати. Кар'єрний ріст можливий з часом. Головне, щоб начальнику не здалося, що його підсиджують, і не стрибати через голову. Багато хто просто чекає: хтось іде на пенсію, і ось підвищення.

– Які відділи вважаються найперспективнішими для росту по службі?

– Вважається, що добре працювати по лінії контрольної служби, там більш широкі можливості і знайомства по лінії економіки.

– Чи дозволяють вам виїжджати за кордон?

– Ні, але службові відрядження у виняткових випадках можливі.

– Скажімо, якщо дружина або хтось із близьких родичів захоче поїхати у відпустку до Єгипту або Таїланду, це потрібно узгоджувати?

– Звичайно.

– Напевно, начальство рекомендує або примушує відпочивати в Криму?

– Прямо немає, аби тільки на території Росії (Росія анексувала український Крим у 2014 році. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості» – ред.).

– Чи зустрічали ви серед своїх колег таких же дисидентів? Чи буває, що на службі або в неформальній обстановці хтось висловлює сумніви в правильності того, що ви робите?

– Не зустрічав. Якщо таке трапляється – це перевірка. Обидва підуть і доповідатимуть.

Я б хотів, щоб всі наші «розвідники» зрозуміли, що вони звичайні стукачі, а наша країна – без п'яти хвилин Північна Корея

​– Чи чули історію майора ФСБ Олександра Ігнатьєва, який по-звірячому вбив свою дружину, вирізав їй очі, а потім зарізав чотиримісячну доньку? Кажуть, він збожеволів через неприємності на роботі. Дійсно у вас в «системі» такий стрес?

– Звичайно, чув. Він згорів на роботі, занадто багато читав доносів, і ось сумний результат. Видно, зовсім поговорити ні з ким було. Від цієї роботи у нас у всіх темні і похмурі обличчя, допомагає лицемірство і своєрідна двозначність. Я б хотів, щоб всі наші «розвідники» зрозуміли, що вони звичайні стукачі, а наша країна – без п'яти хвилин Північна Корея. Єдиний істинний ворог Росії – це система спецслужб, що стала державою.

Оригінал – на сайті Російської редакції Радіо Свобода