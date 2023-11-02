Голова Меджлісу прокоментував візит російських чиновників окупованої Ялти до Туреччини

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розкритикував візит делегації підконтрольної Росії адміністрації Ялти до Туреччини – відповідний коментар він оприлюднив на початку доби 2 листопада.

«У той час, коли російські окупанти в Криму посилюють репресії і переслідування проти корінного кримськотатарського народу, ввічливі турецькі чиновники приймають у своїх кабінетах російських злочинців з тимчасово окупованого Криму і намагаються ввести їх через чорний вхід до цивілізованого світу, звідки кримських колаборантів було викинуто ще у 2014 році», – сказав Чубаров.

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Він також вказав на те, що під час Всесвітньої ради організації «Об’єднані міста та місцева влада» ухвалили рішення включити окуповану Росією Ялту до складу цієї організації:

«Найсумніше те, що жоден високий турецький чиновник, включаючи мера міста Конья Угур Ібрагім Алтай, який тепер очолює згадану організацію, не схаменувся тим, що йдеться про місто Ялта, що знаходиться на території окупованого росією Криму. Але якби тільки мер міста Конья так необачно вчинив, було б півбіди».

Чубаров додав, що мер одного з районів Стамбула Бейлікдюзю Мехмет Мурат Чалик пообіцяв російській голові Ялти Яніні Павленко підписати угоду про побратимські відносини його муніципалітету з окупаційною адміністрацією міста Ялти.

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Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, раніше Яніна Павленко заявила, що перебуває з візитом у Туреччині.

Міністерство закордонних справ України попросило Туреччину пояснити візит делегації російської адміністрації Ялти. Спікер українського МЗС Олег Ніколенко заявив, що Україна очікує від влади Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належної реакції на «російську провокацію».