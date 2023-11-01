Україна запросила офіційні пояснення від Туреччини щодо візиту в країну представників окупаційної влади Ялти

Міністерство закордонних справ України запросило у Туреччини пояснення щодо візиту в країну представників окупаційної влади Ялти, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Відомо, що російські окупанти взяли участь в засіданні Міжнародної організації об’єднаних міст і місцевих влад, а також обговорювали можливість укладення угоди про встановлення побратимських відносин із муніципальним районом Бейлiкдюзю міста Стамбул. Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайною серйозністю. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації. Відповідно до норм міжнародного права, Кримський півострів – частина території України, тимчасово окупована Росією. Резолюції Генеральної асамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму, зокрема шляхом контактів із окупаційними адміністраціями», – повідомили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що очікують від влади Туреччини належної реакції «на російську провокацію та не допускатиме її повторення в майбутньому».

Раніше сьогодні голова підконтрольної РФ адміністрації Ялти Яніна Павленко підтвердила у Telegram, що перебуває з візитом у Туреччині. Там, за її словами, вона зустрілася з головою муніципального району Стамбула Бейлікдюзю, а також із головою місцевої торгово-промислової палати. За даними російських ЗМІ, у делегації також бере участь голова російського муніципалітету Ялти Костянтин Шимановський.