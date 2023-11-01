У парламенті Туреччини заявили, що не будуть прискорювати розгляд заявки Швеції на вступ до НАТО

Комісія у закордонних справах парламенту Туреччини обговорюватиме ратифікацію заявки Швеції на членство в НАТО відповідно до свого звичайного порядку денного, заявив 1 листопада її голова, додавши, що це питання не є таким актуальним для Анкари, як для деяких інших країн.

Документ про заявку Швеції «буде обговорений, коли прийде час, відповідно до порядку денного комісії у закордонних справах. Все, що є терміновим для інших країн, може не бути терміновим для нас», – цитує агентство Reuters Фуата Октая на засіданні комісії.

Швеція, а також Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО в травні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Фінляндію вже прийняли до НАТО. Але заявку Швеції ще не погодили Угорщина та Туреччина.

У липні Туреччина повідомила, що ратифікація парламентом відбудеться не раніше ніж у жовтні.