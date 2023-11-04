У Керчі лунають вибухи: окупаційна влада Криму каже про «роботу ППО»

У районі Керчі в окупованому Криму нібито чутно звуки ракет, які пролітають, та вибухи, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Кримські телеграм-канали розповідають про нібито «збиті ракети» – як стверджується, «триває атака на Керченський міст».

Крім того, місцеві пабліки з посиланням на очевидців пишуть про задимлення у районі суднобудівного заводу «Затока» у Керчі.

Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що «російські війська випустили димову завісу в бухті». Водночас, телеграм-канали також кажуть про «дим у районі Керченського мосту», й наразі невідомо, це димова завіса чи ні.

Згодом очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов зазначив, що нібито «в районі суднобудівного заводу у Керчі спрацювала ППО».

«Частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків», — зазначив він.

Міноборони РФ ситуацію не коментувало.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».