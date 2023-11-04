Армія РФ атакувала ракетою Полтавщину: пошкоджені будинки, загинула жінка, постраждали діти – влада

Увечері в суботу, 4 листопада, російські військові вдарили по Полтавській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«За попередньою інформацією уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка», – зазначив він.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.