Повітряні сили повідомили про знищення двох «Шахедів», які атакували Сумщину

Українські військові у ніч на 4 листопада збили два безпілотники Shahed-136/131, якими російські сили атакували Сумщину, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

«Сьогодні вночі противник атакував Сумщину двома ударними БпЛА Shahed-136/131 із Курської області. Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.

Попередньої ночі російська армія завдала чергової повітряної атаки по Україні. За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона збила 24 дрони Shahed-131/136 із 40, а також ракету Х-59.