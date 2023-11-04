«Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку». Генштаб повідомив про 66 бойових зіткнень на фронті за добу

Протягом минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні 4 листопада Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області і Стельмахівки Луганської області. Наші захисники відбили тут близько 10 атак противника. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Верхньокам’янського Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки, де наші захисники відбили близько 10 атак. Також противник вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки та Хромового Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Водночас, у командуванні зауважили, що Сили оборони України, у свою чергу, продовжують штурмові дії південніше від Бахмута Донецької області.

«На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону і завдають окупантам значних втрат. Так, безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили близько 20 атак ворога», – йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку російські війська вели «безуспішні штурмові дії» в районі Мар’їнки і Новомихайлівки Донецької області, де українські сили відбили близько 20 атак.

«На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля населеного пункту Старомайорське Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – заявили військові.

Напередодні в ефірі Радіо Свобода підполковник, начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що на всій лінії фронту спостерігається активізація з боку російської армії. Речник пов’язує таку активність із наближенням виборів у Росії, де владі «потрібні будь-які перемоги, хоч маленькі, мінімальні».

Також військовий зазначив, що головне завдання, яке зараз стоїть перед українською армією – це недопущення «замороження» фронту.

Він додав, що Куп’янський напрямок залишається одним із найгарячіших.

Днями головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у статті The Economist написав, що війна зараз переходить на новий етап, а це може піти на користь Росії.



«Війна зараз переходить на новий етап: те, що ми у військових називаємо «позиційною» війною статичного та виснажливого бою, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості. Це піде на користь Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що зрештою загрожуватиме збройним силам України та самій державі», – наголосив генерал.



За його словами, щоб вийти з цього етапу, Україні потрібні ключові військові можливості та технології, а найважливіше – повітряна сила.