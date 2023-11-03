Куп’янський напрямок залишається одним із найгарячіших, стратегічних успіхів РФ немає – Фітьо

Куп’янський напрямок залишається одним із найгарячіших, повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі Радіо Свобода.



«Противник продовжує свої наступальні дії. Мета – це повторне оточення та взяття міста Куп’янськ, яке вже було окупованим. Це важливий логістичний центр, через який здійснювалось постачання бойових комплектів та провіанту для окупаційної армії», – розповів він в ефірі програмі «Свобода Live».



За його словами, лише протягом 2 листопада на цьому напрямку фронту відбулося вісім бойових зіткнень – російська армія почала активніше застосовувати техніку, зокрема танки та броньовані бойові машини.

«Бойові дії відбувалися поблизу Іванівки та Синьківки Харківської області. Нам вдалося знищити 30 зразків військової техніки, з них – 7 танків та 9 броньованих бойових машин. Якихось стратегічних успіхів (в армії РФ – ред.) на даному напрямку немає», – повідомив речник.



У Генштабі ЗСУ ввечері 3 листопада повідомили, що протягом доби на фронті відбулося 53 бойових зіткнення, «оперативна обстановка на сході й півдні України залишається складною». За даними штабу, українські військові відбили російські атаки на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому напрямках.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. Восени зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися.