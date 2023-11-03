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Куп’янський напрямок залишається одним із найгарячіших, стратегічних успіхів РФ немає – Фітьо

За словами речника командування Сухопутних військ ЗСУ, російська армія почала активніше застосовувати техніку, зокрема танки та броньовані бойові машини. Фото ілюстративне
За словами речника командування Сухопутних військ ЗСУ, російська армія почала активніше застосовувати техніку, зокрема танки та броньовані бойові машини. Фото ілюстративне

Куп’янський напрямок залишається одним із найгарячіших, повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі Радіо Свобода.

«Противник продовжує свої наступальні дії. Мета – це повторне оточення та взяття міста Куп’янськ, яке вже було окупованим. Це важливий логістичний центр, через який здійснювалось постачання бойових комплектів та провіанту для окупаційної армії», – розповів він в ефірі програмі «Свобода Live».

За його словами, лише протягом 2 листопада на цьому напрямку фронту відбулося вісім бойових зіткнень – російська армія почала активніше застосовувати техніку, зокрема танки та броньовані бойові машини.

«Бойові дії відбувалися поблизу Іванівки та Синьківки Харківської області. Нам вдалося знищити 30 зразків військової техніки, з них – 7 танків та 9 броньованих бойових машин. Якихось стратегічних успіхів (в армії РФ – ред.) на даному напрямку немає», – повідомив речник.

У Генштабі ЗСУ ввечері 3 листопада повідомили, що протягом доби на фронті відбулося 53 бойових зіткнення, «оперативна обстановка на сході й півдні України залишається складною». За даними штабу, українські військові відбили російські атаки на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому напрямках.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. Восени зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися.

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