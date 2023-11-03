Генштаб: на фронті було 53 зіткнення за добу, ситуація «залишається складною»

Протягом доби на фронті відбулося 53 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, зауваживши, що «оперативна обстановка на сході й півдні України залишається складною».

«Загалом ворог завдав один ракетний і 67 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зауважили, що українські військові відбили російські атаки на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому напрямках.

«Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – йдеться в повідомленні.

Минулого місяця Росія пішла вперед на усьому сході України – загострення під Авдіївкою виявилося лише початком масованого наступу. Російські війська почали штурми на Харківщині, короткому відтинку Луганщини, який контролюють ЗСУ, в Мар’їнці – та навіть на півночі Бахмута (на півдні наступальні дії веде українська армія).

Росія зазнає значних втрат під час свого наступу – і в живій силі, і в техніці. Зокрема, як заявила британська розвідка, Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

Днями головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у статті The Economist написав, що війна зараз переходить на новий етап, а це може піти на користь Росії.



«Війна зараз переходить на новий етап: те, що ми у військових називаємо «позиційною» війною статичного та виснажливого бою, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості. Це піде на користь Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що зрештою загрожуватиме збройним силам України та самій державі», – наголосив генерал.



За його словами, щоб вийти з цього етапу, Україні потрібні ключові військові можливості та технології, а найважливіше – повітряна сила.