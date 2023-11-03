Тарнавський пояснив, чому сили РФ схвалили «непросте рішення» залишити Херсон

Під час контрнаступу Збройних сил України восени 2022 року, сили РФ схвалили «непросте рішення» щодо втечі з Херсону та правого берега Дніпра, зазначив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський в програмі «Рік. Херсон».

Він уточнив, що війська РФ були розділені «бар’єрним рубежом» у вигляді Дніпра. Основна частина сил залишалася на підконтрольній ЗСУ території, де вони проводили наступальну операцію, наголосив Тарнавський.

«Росіяни розуміли прекрасно, що це угрупування військ могло або потрапити в оточення, або бути знищеним. Для росіян слово «оточення» – це одне із слабких місць. Коли вони чують слово «оточення», вони професійно втікають. Вони вживають таких заходів, що їхнє військо в максимальне оточення не потрапляє. Тобто їм краще втекти з поля бою, але не потрапити в оточення», – сказав Тарнавський.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В лютому минулого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.

У 2022 році провели успішні контрнаступи і відкинули російські війська з Київщини, з практично всієї Харківщини та з правобережжя Херсонщини. Проте армія РФ продовжує атакувати Україну, завдаючи масованих ударів з використанням ракет і дронів, зокрема по критичній інфраструктурі.