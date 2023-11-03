У низці областей України оголосили повітряну тривогу (відбій)

У низці областей України в п’ятницю ввечері оголосили повітряну тривогу.

Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

«Повітряна тривога в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону», – уточнили в Повітряних силах ЗСУ.

Згодом військові повідомили про пуски ракети в напрямку Миргорода.

О 00.09 було оголошено про відбій повітряної тривоги.

Російська армія завдала чергової повітряної атаки по Україні вночі проти 3 листопада. За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона збила 24 дрони Shahed-131/136 із 40, а також ракету Х-59. Зокрема, щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова та передмістя.

Росія, попри докази та свідчення, продовжує заперечувати удари по цивільних об’єкта в Україні.