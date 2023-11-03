ЗМІ: у російських тюрмах запровадять «особливий військовий облік» для ув’язнених

Уряд Росії запровадив «особливий військовий облік» для ув’язнених у тюрмах та колоніях. Він не вимагає особистої явки у військкомат, проводитиметься без медкомісії та психологічного відбору. Раніше особи, які відбувають покарання, не підлягали обліку.

Як повідомляє російська агенція ТАСС, військкомати здійснюватимуть «особливий військовий облік» за місцем перебування громадян у виправних колоніях та СІЗО. Це означає, що всі підслідні та засуджені чоловіки розглядатимуться як потенційні військовослужбовці.

Відповідно до постанови уряду, внесення відомостей про ув’язнених до реєстру військового обліку проводитиметься без медичного огляду.

З пропозицією запровадити військовий облік для ув’язнених на початку вересня виступило російське Міністерство оборони. У пропозиції було зазначено, що списки військовозобов’язаних ув’язнених формуватимуть самі в’язниці та колонії, змінюватимуть їх у міру етапування чи звільнення засуджених та передаватимуть до військкоматів.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російські війська продовжують використовувати десантно-штурмові підрозділи «Шторм-Z», складені переважно з колишніх вʼязнів, у виснажливих фронтових атаках піхоти.

ПВК «Вагнер» минулого року вербувала тисячі в’язнів із пенітенціарних установ по всій Росії для війни проти України.