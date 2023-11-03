Фітьо: фронт «оживився» через наближення виборів в Росії

На всій лінії фронту спостерігається активізація з боку російської армії. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив підполковник, начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Речник пов’язує таку активність із наближенням виборів у Росії.

«Їм потрібні будь-які перемоги, хоч маленькі, мінімальні, але подати як перемогу. І пояснити чому уже понад 300 тисяч військових з Росії вже ніколи не повернуться додому, і багато з них навіть ніколи не будуть похоронені нормально», – розповів Фітьо в ефірі програмі «Свобода Live».

Також військовий зазначає, що головне завдання, яке зараз стоїть перед українською армією – це недопущення «замороження» фронту.

«Не допустити статики, тому що ворог хоче нас зупинити, щоб ми перейшли до статичного ведення бойових дій. Головне завдання – рухатися і, наскільки це можливо, відкидати ворога з його позицій», – зазначив речник.

У Генштабі ЗСУ ввечері 3 листопада повідомили, що протягом доби на фронті відбулося 53 бойових зіткнення, «оперативна обстановка на сході й півдні України залишається складною». За даними штабу, українські військові відбили російські атаки на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому напрямках.