«Україна здатна змінювати хід війни» – Зеленський у День ракетних військ і артилерії

Україна здатна змінювати хід війни в інтересах України і її незалежності, заявив президент України Володимир Зеленський.



«Українські ракетні війська та артилерія стали одними з найпотужніших у світі. Це факт. Українці вміють бути ефективними навіть у таких умовах, коли окупант переважає завдяки його ресурсам і тому, як він знецінює життя людини. Українці вміють дивувати потужними влучаннями по окупанту, по його позиціях, по його системах, і навіть тоді, коли більшість не вірить у реалістичність тих чи інших наших ударів», – сказав він у День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ.

Зеленський подякував «нашим хлопцям-ракетникам на одному з південних напрямків за потужне влучання цієї ночі».

«Якими б не були складнощі, попри все, попри все, Україна бʼється і здобуває потрібні результати державі. Попри все, щодня і щоночі наші воїни завдають потужних ударів по окупанту. Я Пишаюся всіма українськими воїнами. Україна є завдяки тим, хто бореться заради неї», – додав він.

За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку президент вручив державні нагороди 30 військовослужбовцям ракетних військ і артилерії та військовослужбовцям інженерних військ ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій також подякував кожному воїну-інженеру, ракетнику, артилеристу за те, що вони «самовіддано зупиняють ворожі навали, визволяють нашу землю, уражають окупантів у найбільш болючі місця і демонструють справжню силу і міць українського війська».

3 листопада в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ.