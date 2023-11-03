У поліції повідомили про наслідки масованої атаки ударних дронів по Харкову

Російські військові вночі 3 листопада здійснили масовану атаку Харкова й передмістя, повідомляє поліція Харківської області.

«Щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними, постраждалих немає. У трьох місцевих жителів лікарі діагностували гостру реакцію на стрес», – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці також інформують, що внаслідок влучання безпілотників горіли гаражі, палали автівки, пошкоджені господарчі споруди.

«Було влучання в навчальний заклад. Зруйновано другий і третій поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи. Також унаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля. Всі пожежі локалізовані. На місцях влучань працюють всі профільні служби. Слідчі та криміналісти документують наслідки обстрілів», – додають у поліції.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.