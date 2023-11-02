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Влада повідомила про нічний удар військ РФ по Харкову

Терехов каже, що удар припав по цивільних обʼєктах
Терехов каже, що удар припав по цивільних обʼєктах

Мер Харкова Ігор Терехов уночі 3 листопада повідомив, що російські війська атакували місто.

«Ворог бʼє по Харкову. Є прильоти в одному з районів міста по цивільних обʼєктах. Там пожежа, яку локалізують наші рятівники. Про постраждалих інформація уточнюється», – написав Терехов у Telegram.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що йдеться про удари дронами-камікадзе.

«Зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі в Харкові та населеному пункті Харківського району», – зазначив він.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.

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