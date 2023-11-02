Влада повідомила про нічний удар військ РФ по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов уночі 3 листопада повідомив, що російські війська атакували місто.
«Ворог бʼє по Харкову. Є прильоти в одному з районів міста по цивільних обʼєктах. Там пожежа, яку локалізують наші рятівники. Про постраждалих інформація уточнюється», – написав Терехов у Telegram.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що йдеться про удари дронами-камікадзе.
«Зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі в Харкові та населеному пункті Харківського району», – зазначив він.
Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.
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