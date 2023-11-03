Троє людей поранені через обстріл РФ у Херсоні – влада

Три людини були поранені 3 листопада в Херсоні внаслідок російського обстрілу, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Після 14:00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон. Внаслідок ворожої атаки у центральній частині міста отримали поранення троє людей», – написав він у телеграмі.

За словами Мрочка, поранених шпиталізували. Інформація уточнюється, додав він.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.