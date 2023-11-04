ОВА: 5 людей поранені на Херсонщині через російські обстріли минулої доби

На Херсонщині п’ятеро людей зазнали поранень внаслідок обстрілів із боку російських військ протягом минулої доби, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вранці 4 листопада.

«За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 516 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 15 снарядів. Зафіксовано три прильоти КАБ по населених пунктах Херсонщини», – написав Прокудін у телеграмі.

За його словами, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.