Влада Херсона закликає менше перебувати на відкритому просторі після останнього обстрілу

Начальник місцевої військової адміністрації Херсона Роман Мрочко уточнив інформацію про поранених внаслідок російського обстрілу міста 3 листопада.

«Постраждали троє чоловіків 60, 62 та 71 років. Вони з осколковими пораненнями різних частин тіла доправлені до лікарень міста», – повідомляє голова МВА.

За даними Мрочка, на момент обстрілу близько 14 години чоловіки перебували на вулиці у центрі міста.

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«Намагайтесь менше перебувати на відкритому просторі. Бережіть себе і своїх близьких!» – закликав він.

Раніше стало відомо, що російські війська обстріляли Херсон 3 листопада, три людини були поранені.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.