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Унаслідок ранкового обстрілу Херсона загинула жінка, двоє людей поранені – влада

Вулиці Херсона, фото ілюстративне
Вулиці Херсона, фото ілюстративне

Унаслідок обстрілу Херсона, який стався близько 9:00 1 листопада, загинула жінка, ще двоє людей зазнали поранень, повідомляє міська військова адміністрація.

«Від російського снаряда загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування – поранені, одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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