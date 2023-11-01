Унаслідок ранкового обстрілу Херсона загинула жінка, двоє людей поранені – влада

Унаслідок обстрілу Херсона, який стався близько 9:00 1 листопада, загинула жінка, ще двоє людей зазнали поранень, повідомляє міська військова адміністрація.

«Від російського снаряда загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування – поранені, одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.