Сили РФ обстрілюють Херсон: влучили в автівку, в салоні виявили тіло загиблого – влада

Близько 10 години у вівторок, 31 жовтня, російські військові вкотре атакували передмістя Херсона, повідомив голова обласної військової адміністрації Роман Мрочко.

«У передмісті влучили в автівку. Вона загорілася. Після гасіння пожежі у салоні виявили тіло загиблого», – написав він.

Відомо, що в ніч 30 жовтня сили РФ також атакували Херсон – внаслідок удару загинула одна людина, ще троє були поранені, зазначив Мрочко.

Начальник Херсонської МВА зазначив, що армія РФ атакувала Центральний район міста близько опівночі з тимчасово окупованого лівого берега – в результаті, за його словами, були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівки.

«Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні», - розповів Мрочко.

Ще двоє поранених – чоловік 68 років та жінка 36 років – ушпиталені у стані середньої тяжкості, уточнили в ОВА.



Впродовж доби 30 жовтня сили РФ майже 100 разів атакували Херсонщину, внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 16 отримали поранення, кажуть в ОВА.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.