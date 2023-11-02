Черговий обстріл Херсонщини – постраждали двоє жінок

Російські війська у четвер обстріляли село Урожайне Бериславської громади на Херсонщині, є постраждалі, повідомила у Telegram обласна адміністрація.

«Постраждали двоє жінок 48 та 43 роки. Їх доставили до лікарні. Медики надають потерпілим допомогу», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні повідомлялося, що армія РФ вночі обстріляла село Станіслав на Херсонщині – загинула літня жінка. Вранці у Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав об’єкт критичної інфраструктури.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.