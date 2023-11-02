У Станіславі через російський обстріл загинула жінка – Прокудін

Російські війська вночі обстрілювали село Станіслав на Херсонщині вночі на 2 листопада, заявив голова області Олександр Прокудін.

«Пекельна ніч у Станіславі. У селі було більше 40 прильотів. Через ворожий вогонь загинула літня жінка», – заявив він.

Прокудін додав, що обстріл також пошкодив будівлі ліцею і місцевої амбулаторії та приватні будинки. Наслідки наразі фіксуються.

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Напередодні російські війська скинули дві авіабомби на дитсадок в одному з населених пунктів Бериславського району, знищивши дитячий садок.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.