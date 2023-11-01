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Через російський авіаудар по Херсонщині знищений дитсадок – ОВА

На дитсадок в одному з населених пунктів Бериславського району сьогодні війська РФ скинули дві авіабомби
На дитсадок в одному з населених пунктів Бериславського району сьогодні війська РФ скинули дві авіабомби

Російські війська скинули дві авіабомби на дитсадок в одному з населених пунктів Бериславського району, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«На рахунку російської армії – ще один знищений заклад освіти на Херсонщині. Такий вигляд нині має дитсадок в одному з населених пунктів Бериславського району. На заклад, в якому колись виховували малечу, сьогодні окупанти скинули дві авіабомби», – написав він у телеграмі.

Прокудін додав фото руйнувань будівлі.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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