Війська РФ атакували ракетами Одещину – Сили оборони півдня

Російські війська атакували ракетами Одещину, руйнувань чи постраждалих немає, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.

«По Одещині ворог наніс ракетний удар 2 ракетами «Онікс» з тимчасово окупованого Криму. Випущені з берегового ракетного комплексу «Бастіон» ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя», – йдеться у повідомленні.

О 18:40 в Одеській області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Через 20 хвилин був відбій.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.