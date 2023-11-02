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Війська РФ атакували ракетами Одещину – Сили оборони півдня

Українські військові повідомляють, що ракети «втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя». Фото ілюстративне
Українські військові повідомляють, що ракети «втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя». Фото ілюстративне

Російські війська атакували ракетами Одещину, руйнувань чи постраждалих немає, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.

«По Одещині ворог наніс ракетний удар 2 ракетами «Онікс» з тимчасово окупованого Криму. Випущені з берегового ракетного комплексу «Бастіон» ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя», – йдеться у повідомленні.

О 18:40 в Одеській області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Через 20 хвилин був відбій.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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