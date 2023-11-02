МВА: у Херсоні обстрілами РФ пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури

У Херсоні внаслідок російського обстрілу 2 листопада пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, через що є перебої з енергопостачанням, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«За повідомленням Херсонобленерго, сьогодні був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури у центральній частині міста. Це сталося внаслідок ворожих російських обстрілів! Наразі є тимчасові перебої з енергопостачанням у деяких споживачів», – написав Мрочко у телеграмі.

За його словами, роботи з усунення наслідків обстрілу тривають.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.