Обстріл Харківщини: поліція повідомляє про поранену в селі Ізюмського району

Російські війська обстріляли село на Харківщині, повідомляє Національна поліція області 1 листопада.

За даними поліції, обстріл села Зелений Гай Борівської громади Ізюмського району відбувся близько 11:30.

«Поранення отримала 61-річна жінка. Її доставили до районної лікарні», – йдеться в повідомленні.

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На місце виїхали слідчо-оперативна група, експерти та вибухотехніки. Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Напередодні на Харківщині внаслідок обстрілу Петропавлівки загинув чоловік віком близько 50 років, також 52-річна жінка була госпіталізована з пораненнями.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.