Повітряні сили: вранці над морем біля Одещини збили дві російські ракети Х-59

Російська авіація випустила ракети по Одеській області вранці 1 листопада, повідомило командування Повітряних сил.

«Зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування «Південь» над морем було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації», – йдеться в заяві.

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За даними військових, ракети були спрямовані на Одеський район.

Росія атакувала українську критичну інфраструктуру та військові об’єкти вночі на 1 листопада. Як повідомили Повітряні сили, протиповітряна оборона збила 18 із 20 ударних дронів Shahed-136/131, а також керовану авіаційну ракету Х-59.