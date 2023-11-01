Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Повітряні сили: вранці над морем біля Одещини збили дві російські ракети Х-59

За даними військових, ракети були спрямовані на Одеський район (фото уламків ракети ілюстраційне)
За даними військових, ракети були спрямовані на Одеський район (фото уламків ракети ілюстраційне)

Російська авіація випустила ракети по Одеській області вранці 1 листопада, повідомило командування Повітряних сил.

«Зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування «Південь» над морем було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації», – йдеться в заяві.

Читайте також: Російські війська атакували Кременчуцький НПЗ – голова області

За даними військових, ракети були спрямовані на Одеський район.

Росія атакувала українську критичну інфраструктуру та військові об’єкти вночі на 1 листопада. Як повідомили Повітряні сили, протиповітряна оборона збила 18 із 20 ударних дронів Shahed-136/131, а також керовану авіаційну ракету Х-59.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG