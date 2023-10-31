Зеленський обговорив з прем’єром Болгарії безпеку в регіоні Чорного моря

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.



Як повідомляє пресслужба Офісу президента, обговорювалася проблематика забезпечення безпеки в регіоні Чорного моря в контексті грубого порушення Росією свободи судноплавства та реалізація домовленостей, досягнутих під час візиту Зеленського до Болгарії в липні 2023 року.



За повідомленням, президент докладно поінформував про функціонування альтернативного експортного коридору, у цьому контексті було відзначено спільну ініціативу за участю Болгарії, Туреччини та Румунії щодо протимінної діяльності в акваторії Чорного моря, яка є практичним внеском у забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні.



«Я надзвичайно позитивно оцінюю активізацію українсько-болгарської співпраці. Ми вже бачимо, як наша єдність, як міцна позиція чорноморських держав працює проти російської агресії. Ми також вдячні за політичну підтримку Болгарією європейських прагнень України, за активну участь у реалізації «Шляхів солідарності» та імплементації Української формули миру», – сказав Зеленський.

31 жовтня на Ставці верховного головнокомандувача, серед іншого, обговорювалася безперешкодна робота «зернового коридору» та боротьба з діями сил РФ, які «ставлять під загрозу мирне судноплавство».

Парламент Болгарії 27 вересня схвалив рішення про надання Україні ракет для систем ППО С-300. Йдеться про несправні ракети, яким понад 30 років, але які Україна може використовувати як запчастини.