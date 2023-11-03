Російська армія атакувала інфраструктурний об’єкт на Одещині і військовий – на Івано-Франківщині

Сили протиповітряної оборони в ході російської атаки вночі збили два дрони Shahed-131/136 в районі Одещини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер 3 листопада.

«На жаль, є влучання по технічній території інфраструктурного об’єкта в області. Постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано», – заявив він.

Крім того, російські війська намагалися атакувати дронами-камікадзе військову інфраструктуру в Івано-Франківській області, заявила голова ОВА Світлана Онищук.

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«(Російська армія атакувала – ред.) військовий об’єкт і на території Івано-Франківської області», – повідомила вона.

За її словами, відповідні служби прибули на місце, пожежу локалізували.

Російська армія завдала чергової повітряної атаки по Україні вночі проти 3 листопада. За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона збила 24 дрони Shahed-131/136 із 40, а також ракету Х-59. Зокрема, щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова та передмістя.

Росія, попри докази та свідчення, продовжує заперечувати удари по цивільних об’єкта в Україні.