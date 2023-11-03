«Єдина ціль – терор» – у Харкові прокоментували нічну атаку «шахедів»

Удари, яких російські військові в ніч із 2 на 3 листопада завдали по Харкову і передмістю, мали на меті не ураження військових обʼєктів, а лише залякування мирного населення, повідомив 3 листопада в ефірі Радіо Свобода (програма Свобода.Ранок) директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол.

«Єдина ціль – це терор мирного населення. Бо, виїжджаючи на ті місця, куди ворог завдає ударів, очевидно, що там взагалі… жодних військових цілей немає і ніколи не було. Це чистий терор цивільного населення», – сказав Сокол.

Він розповів про обставини, за яких сили РФ атакували обʼєкти на Харківщині.

«Близько 23:40 ворог завдав (удару) не менш ніж трьома ударними безпілотниками типу «шахед» по об’єкту цивільної інфраструктури у передмісті Харкова. Приблизно через пів години після того, як стався відбій повітряної тривоги, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій розпочали ліквідацію наслідків цього удару. І ворог завдав повторного удару по зазначеному обʼєкту. На щастя, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, які ліквідовували наслідки, не постраждали», – повідомив Іван Сокол.

Також, за його словами, «через годину, близько 00:40, ворог завдав не менш як чотири удари знову таки ударними безпілотниками типу «шахед» по місту Харкову».

«Від ударів постраждали будівля технікуму, господарські будівлі, постраждали адміністративні будівлі, два гаражі, не менше чотирьох автівок. На даний момент до медиків звернулися вісім осіб із гострою реакцією на стрес. Серед них є двоє дітей. Медичну допомогу надано на місці», – відзначив представник Харківської ОВА.

Російські військові вночі 3 листопада здійснили масовану атаку Харкова й передмістя, повідомила раніше поліція Харківської області.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.