Місцева влада: війська РФ знову атакували дронами Нікополь

Російські війська знову атакували Нікополь, спрямувавши на місто три дрони-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Сьогодні агресор атакував Нікопольщину. На районний центр спрямував три дрони-камікадзе. По Покровській сільській громаді цілив з важкої артилерії. Понівечене комунальне підприємство, 8 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач та газогін», – написав він у телеграмі.

Лисак також повідомив про «приліт» у Синельниківському районі – пошкоджена приватна оселя.

Люди через ці російські атаки не постраждали.

Як повідомляла місцева влада, через російські атаки Нікопольщини 1 листопада загинула людина, ще семеро поранені.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.