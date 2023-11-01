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Через російські атаки Нікопольщини загинула людина, ще семеро поранені – Лукашук

This handout photograph taken and released by Ukrainian Emergecy Service on October 11, 2023 show rescuers clear debris at a lyceum, after a Russian strike in Nikopol, Dnipropetrovs region, amid the Russian invasion of Ukraine.
This handout photograph taken and released by Ukrainian Emergecy Service on October 11, 2023 show rescuers clear debris at a lyceum, after a Russian strike in Nikopol, Dnipropetrovs region, amid the Russian invasion of Ukraine.

Через російські атаки Нікопольщини загинула людина, ще семеро поранені, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Важкий день для Нікопольщини. Від ворожих атак загинула одна людина і семеро людей поранені. Від удару безпілотника загинула 59-річна жителька Нікополя, поранення отримали 2 чоловіки та 4 жінки віком від 26 до 73 років. Усім надана необхідна медична допомога», – написав він у телеграмі.

За даними Лукашука, загалом було 5 обстрілів – районний центр та Марганецьку громаду обстрілювали з артилерії, випустили близько двох з половиною десятків снарядів та застосували дрон-камікадзе по Нікополю.

Через російські атаки пошкоджений інфраструктурний обʼєкт, приватне підприємство, аптека, два магазини, багатоповерхівка, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, гараж та 2 лінії електропередачі, додав він.

У Марганецькій громаді (Нікопольский район) також постраждала місцева жителька – 42-річна жінка була госпіталізована до лікарні у стані середньої тяжкості.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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