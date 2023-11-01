Через російські атаки Нікопольщини загинула людина, ще семеро поранені – Лукашук

Через російські атаки Нікопольщини загинула людина, ще семеро поранені, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Важкий день для Нікопольщини. Від ворожих атак загинула одна людина і семеро людей поранені. Від удару безпілотника загинула 59-річна жителька Нікополя, поранення отримали 2 чоловіки та 4 жінки віком від 26 до 73 років. Усім надана необхідна медична допомога», – написав він у телеграмі.

За даними Лукашука, загалом було 5 обстрілів – районний центр та Марганецьку громаду обстрілювали з артилерії, випустили близько двох з половиною десятків снарядів та застосували дрон-камікадзе по Нікополю.

Через російські атаки пошкоджений інфраструктурний обʼєкт, приватне підприємство, аптека, два магазини, багатоповерхівка, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, гараж та 2 лінії електропередачі, додав він.

У Марганецькій громаді (Нікопольский район) також постраждала місцева жителька – 42-річна жінка була госпіталізована до лікарні у стані середньої тяжкості.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.