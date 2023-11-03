Прокуратура: ще один поранений внаслідок удару РФ по терміналу «Нової пошти» помер у лікарні

Кількість загиблих внаслідок удару російської армії по терміналу «Нової пошти» на Харківщині зросла, повідомила обласна прокуратура 3 листопада.
«На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти», – йдеться в повідомленні.
Відтак наразі відомо про вісьмох загиблих та 15 поранених внаслідок удару. Слідство у справі триває.
Голова області Олег Синєгубов 30 жовтня повідомив про смерть ще одного пораненого в лікарні.
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Увечері 21 жовтня війська РФ завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» в селі Коротич у Харківському районі. За даними ДСНС, внаслідок удару є значні руйнування будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи. З місця удару фахівці вилучили уламки ракети С-300. Співробітники терміналу не мали часу на порятунок – між оголошенням повітряної тривоги і влучанням минула менш як хвилина.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна обов’язково відповість на ракетний удар російської армії по терміналу «Нової пошти» під Харковом.
Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
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