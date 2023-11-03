Прокуратура: ще один поранений внаслідок удару РФ по терміналу «Нової пошти» помер у лікарні

Кількість загиблих внаслідок удару російської армії по терміналу «Нової пошти» на Харківщині зросла, повідомила обласна прокуратура 3 листопада.

«На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти», – йдеться в повідомленні.

Відтак наразі відомо про вісьмох загиблих та 15 поранених внаслідок удару. Слідство у справі триває.

Голова області Олег Синєгубов 30 жовтня повідомив про смерть ще одного пораненого в лікарні.

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Увечері 21 жовтня війська РФ завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» в селі Коротич у Харківському районі. За даними ДСНС, внаслідок удару є значні руйнування будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи. З місця удару фахівці вилучили уламки ракети С-300. Співробітники терміналу не мали часу на порятунок – між оголошенням повітряної тривоги і влучанням минула менш як хвилина.