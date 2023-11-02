Напередодні через обстріли РФ загинув житель Нікопольщини, на Харківщині чоловік підірвався на міні

Російські війська обстрілювали Нікопольський район п’ять разів напередодні – про це увечері 1 листопада заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, російська армія застосувала проти Нікопольщини артилерію та дрон-камікадзе.

«Під удар потрапили районний центр та Марганецька громада. Це призвело до чергової трагедії. Одне обірване життя. Й загалом семеро постраждалих», – заявив він.

Крім того, обстріл пошкодив 16 приватних будинків, п’ятиповерхівку, об’єкти інфраструктури та підприємства.

Як заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук вранці 2 листопада, протягом ночі сили ППО збили російську ракету над Дніпровським районом. Через падіння уламків виникла пожежа, її загасили. Ніхто не постраждав.

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Під вогонь потрапив також Криворізький район. Там зазнали руйнувань приватні будинки та автомобіль, ніхто не постраждав.

На Харківщині напередодні стало відомо про поранення жінки в селі Зелений Гай внаслідок обстрілу. Також, як повідомляє голова області Олег Синєгубов, у кількох населених пунктах обстріли пошкодили будинки, підприємства та господарчі споруди.

«В селі Піски-Радьківські Ізюмського району 35-річний місцевий житель на власному подвір'ї наступив на протипіхотну міну «Пелюстка». Госпіталізований з пораненням», – додав голова ОВА.

За даними виконувача обов’язків голови Донеччини Ігоря Мороза, в області за добу внаслідок обстрілів поранені двоє людей – у Єлизаветівці і Максимільянівці.

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«У Курахівській громаді пошкоджено 5 будинків у Веселому Гаю. На Горлівському напрямку у Костянтинівці пошкоджено 4 приватні будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки, нежитлове приміщення та інфраструктурний об’єкт. У Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки: у Торецьку і Залізному. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Міньківка. На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Званівці, зафіксовано 5 обстрілів Лиманської громади», – заявив він.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.