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Російські дрони влучили в об’єкт інфраструктури на Львівщині – голова області

За даними Максима Козицького, сили повітряного командування «Захід» знищили 11 безпілотників із 16, які атакували західні регіони
За даними Максима Козицького, сили повітряного командування «Захід» знищили 11 безпілотників із 16, які атакували західні регіони

Російські війська атакували Львівську область вночі проти 3 листопада, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його даними, сили повітряного командування «Захід» знищили 11 безпілотників із 16, які атакували західні регіони.

«На жаль, є п’ять влучень в обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували», – заявив Козицький.

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Він додав, що сили ППО працювали у «надскладних умовах, коли дрони летіли у кілька хвиль і часто змінювали напрямок руху».

Російська армія завдала чергової повітряної атаки по Україні вночі проти 3 листопада. За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона збила 24 дрони Shahed-131/136 із 40, а також ракету Х-59. Зокрема, щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова та передмістя.

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