Російські дрони влучили в об’єкт інфраструктури на Львівщині – голова області

Російські війська атакували Львівську область вночі проти 3 листопада, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його даними, сили повітряного командування «Захід» знищили 11 безпілотників із 16, які атакували західні регіони.

«На жаль, є п’ять влучень в обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували», – заявив Козицький.

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Він додав, що сили ППО працювали у «надскладних умовах, коли дрони летіли у кілька хвиль і часто змінювали напрямок руху».

Російська армія завдала чергової повітряної атаки по Україні вночі проти 3 листопада. За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона збила 24 дрони Shahed-131/136 із 40, а також ракету Х-59. Зокрема, щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова та передмістя.